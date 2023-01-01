WinkАудиокнигиСексуальные фантазии. Что скрывают мужчины?. Питер Хоуп
Сексуальные фантазии. Что скрывают мужчины?. Питер Хоуп (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Эротика18+
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Сюжет
Книга-исследование «Сексуальные фантазии. Что скрывают мужчины?» расскажет о тайных фантазиях и способах проявления сексуальной энергии мужчин, рожденных под разными знаками зодиака. В новой книге психотерапевта Питера Хоупа то, о чем не принято говорить вслух, а порой и признаться не тольк�о партнерше, но и себе самому. Эта книга поможет вам лучше понимать своего мужчину. Узнать, о чем он тайно мечтает и как ему это дать! Обнажая тайны, вы становитесь ближе.
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