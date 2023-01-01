Секс-захватчики. Эмилия Дарк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

На планете Земля воцарился хаос, грядет настоящий апокалипсис! Инопланетяне похищают людей для оплодотворения, а также для проведения секс-опытов. На этот раз им приглянулись симпатичные девушки-близняшки. Инопланетяне увлечены ими и терзают девушек, пока тех не начинают покидать силы. Изне�моженные близняшки мечтают умереть, чтобы больше не терпеть эти жуткие пытки, но для такого случая у инопланетян есть специальные капсулы восстановления, после которых девушки готовы к продолжению их плотских утех. #БДСМ #близняшки #секс_космос



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