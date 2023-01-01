Секс в семье и на работе. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

В аудиокниге Михаила Литвака, представляемой студией «Ардис», разработаны социальные и психологические проблемы секса в семье и на работе в рамках предложенной автором аксиологической модели психотерапии и психологии. В ней описывается пять стадий секса и показывается, в каких формах он проявляется в учебных заведениях и коллективах, в деятельность которых заложены экстремальные ситуации. Книга окажет социологическую, психологическую и психотерапевтическую помощь. Рассчитана на психологов, социологов, психотерапевтов, педагогов и всех тех, чья деятельность связана с управлением людьми.



Секс в семье и на работе слушать на видеосервисе Wink.