Секс, который больше, чем любовь. Макс Радман (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

У них всё началось с секса. Сумасшедшего секса. Но именно он стал катализатором для всего остального, что произошло, происходит и произойдёт между ними. Это не просто секс, которым могут заниматься многие. Это отдельный мир – их персональный мир. Это секс, который больше, чем любовь. Раньше Павлу нужно было много женщин. Разных. Потому что он тогда ещё не встретил одну. Идеальную. И всё, больше никто не нужен. Только она и секс, который больше, чем любовь!



Секс, который больше, чем любовь слушать на видеосервисе Wink.