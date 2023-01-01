Секс, который больше, чем любовь. Макс Радман
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Секс, который больше, чем любовь. Макс Радман

Секс, который больше, чем любовь. Макс Радман (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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Сюжет

У них всё началось с секса. Сумасшедшего секса. Но именно он стал катализатором для всего остального, что произошло, происходит и произойдёт между ними. Это не просто секс, которым могут заниматься многие. Это отдельный мир – их персональный мир. Это секс, который больше, чем любовь. Раньше Павлу нужно было много женщин. Разных. Потому что он тогда ещё не встретил одну. Идеальную. И всё, больше никто не нужен. Только она и секс, который больше, чем любовь!

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