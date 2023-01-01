Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя. Манфред де Врис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещe не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещe лучше. О том, как стать счастливым, для чего нужны деньги и надо ли бояться смерти. Используя свой опыт и знания в сферах менеджмента и психотерапии, автор пытается получить «трехмерное изображение» человека и понять его сложнейшую природу. Готовых рецептов не существует, все ответы нужно искать внутри себя, но для этого придется совершить трудное и увлекательное путешествие в глубь своей души.



Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя слушать на видеосервисе Wink.