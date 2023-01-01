Секреты общения. Магия слов. Джеймс Борг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слова, которыми мы пользуемся, определяют наш успех в жизни – в отношениях, на работе и в бизнесе. Те, кто понимает силу устного слова и как оно влияет на чувства и разум людей, несомненно, примут осознанное решение развивать навыки устной речи. Большинство современных систем образования не учат тому, как важны слова в повседневном общении и как они меняют действительность. Мы часто слышим метафору «магия слов». Однако слова на самом деле волшебным образом воздействуют на обстоятельства и реакцию людей. Мы творим чудеса с помощью собственной речи. В этой книге вы найдете новые, более эффективные способы «творить чудеса», изменив привычную манеру выражаться в самых разных ситуациях. Мысли формулируются словами, которыми мы их и выражаем. Поэтому контролируйте свой внутренний голос и выбирайте слова с ювелирной точностью, чтобы эффективно общаться. Когда вы начнете обращать внимание на свою речь и тщательно подбирать слова, появится множество волшебных моментов, и вы удивитесь, как слова могут повлиять на результат общения. И ни за что не забудете это новое ощущение. Книга предназначена для широкого круга читателей.



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