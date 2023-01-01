Секретный фронт. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

2017 год. Советский Союз готовится с размахом отметить Столетие Революции. Государственный сектор экономики перевыполняет план, частный – выводит качество товаров и услуг на недосягаемый для западных конкурентов уровень, космические экспедиции осваивают Луну и штурмуют Марс, а советская медицина и спорт борются за идеальное здоровье граждан. Вносят весомый вклад в подготовку к знаменательной дате и деятели образования, науки и культуры: снимаются фильмы, проводятся выставки, составляются сборники о достижениях и подвигах страны за весь столетний советский период. Историк Леонид Зимин обнаруживает в архиве шифрованные записи об одном из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. По мере погружения в материал, Зимин понимает, что втянут в странную игру, в которой участвуют и обычные граждане, и государственные структуры, в частности – КГБ. Все заинтересованные стороны ждут от Леонида расшифровки загадочных мемуаров и готовы любыми методами заставить его довести работу до конца. Зимин неожиданно понимает, что вот-вот невольно перепишет официальную историю страны, но отступать поздно. Изложенная в мемуарах историческая версия вдруг находит подтверждение в настоящем.



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