Секретики по выходным. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

30-летняя Альбина Турбина два года назад развелась с мужем Всеволодом, из-за того, что он нашел другую женщину – Диану. После ухода, бывший муж стал эталонным «воскресным папой». Каждые выходные он забирал дочь с ночевкой из дома. Альбине это не нравилось, но она молчала до тех пор, пока однажды Зоя не сообщила, что у нее с Дианой есть секретик, для которого нужен засохший хлеб. Зоя была нервным ребенком, давно стояла на учете у невропатолога, каждый день Альбина давала ей успокаивающие лекарства, поэтому Альбина не стала давить на Зою, но решила прекратить поездки дочери к бывшему мужу. Зоя согласилась с Альбиной, однако уже в ближайшую субботу начала канючить и сравнивать мать с Дианой и проговорилась, что «папа и Диана собираются пожениться». Для Альбины это был удар, не понимая того, что, ревнуя к Всеволоду, она наказывает свою дочь, Альбина запретила бывшему мужу встречаться с Зоей. К несчастью Альбины, этот разговор со Всеволодом слышала Зоя, она назвала мать предательницей и отказалась с ней разговаривать. Только тогда Альбина поняла, что ради спокойствия дочери обязана чем-то поступиться. Когда Всеволод уехал в командировку, Альбина сама отвела дочь к Диане и отправилась домой. Возле дома Альбину остановила соседка Брыкина, которая рассказала, что видела Диану и Зою в парке, при этом девочка… скакала на лошади! Все оказалось правдой. Диана водила под уздцы лошадь, на которой сидела Зоя. Альбина потребовала у Дианы, чтобы она больше не приближалась к Зое. Диана начала умолять, разрешить ей встречи с девочкой и рассказала, что она не может иметь детей. Услышав о бесплодии Дианы, Альбина окончательно испугалась, теперь она решила, что бывший муж с его избранницей решили отобрать Зою. Психоаналитик объяснил Альбине, что вместо ревности к бывшему мужу, ей стоило бы подумать о дочери, которой нравилось дружить с Дианой. Она не делала ничего плохо, мало того, вместо таблеток, Диана придумала игру в виде катания на лошади, чтобы успокаивать девочку. Альбина согласилась со словами психолога, помирились с Дианой, и решила больше не пичкать таблетками дочку, и почаще отпускать её покататься на лошади.



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