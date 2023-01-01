Секретики по выходным. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Секретики по выходным. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Секретики по выходным. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

30-летняя Альбина Турбина два года назад развелась с мужем Всеволодом, из-за того, что он нашел другую женщину – Диану. После ухода, бывший муж стал эталонным «воскресным папой». Каждые выходные он забирал дочь с ночевкой из дома. Альбине это не нравилось, но она молчала до тех пор, пока однажды Зоя не сообщила, что у нее с Дианой есть секретик, для которого нужен засохший хлеб. Зоя была нервным ребенком, давно стояла на учете у невропатолога, каждый день Альбина давала ей успокаивающие лекарства, поэтому Альбина не стала давить на Зою, но решила прекратить поездки дочери к бывшему мужу. Зоя согласилась с Альбиной, однако уже в ближайшую субботу начала канючить и сравнивать мать с Дианой и проговорилась, что «папа и Диана собираются пожениться». Для Альбины это был удар, не понимая того, что, ревнуя к Всеволоду, она наказывает свою дочь, Альбина запретила бывшему мужу встречаться с Зоей. К несчастью Альбины, этот разговор со Всеволодом слышала Зоя, она назвала мать предательницей и отказалась с ней разговаривать. Только тогда Альбина поняла, что ради спокойствия дочери обязана чем-то поступиться. Когда Всеволод уехал в командировку, Альбина сама отвела дочь к Диане и отправилась домой. Возле дома Альбину остановила соседка Брыкина, которая рассказала, что видела Диану и Зою в парке, при этом девочка… скакала на лошади! Все оказалось правдой. Диана водила под уздцы лошадь, на которой сидела Зоя. Альбина потребовала у Дианы, чтобы она больше не приближалась к Зое. Диана начала умолять, разрешить ей встречи с девочкой и рассказала, что она не может иметь детей. Услышав о бесплодии Дианы, Альбина окончательно испугалась, теперь она решила, что бывший муж с его избранницей решили отобрать Зою. Психоаналитик объяснил Альбине, что вместо ревности к бывшему мужу, ей стоило бы подумать о дочери, которой нравилось дружить с Дианой. Она не делала ничего плохо, мало того, вместо таблеток, Диана придумала игру в виде катания на лошади, чтобы успокаивать девочку. Альбина согласилась со словами психолога, помирились с Дианой, и решила больше не пичкать таблетками дочку, и почаще отпускать её покататься на лошади.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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