Секретики. Петр Алешковский (книга, 2020) слушать онлайн

Петр Алешковский «Секретики» – пронзительный автофикшн о том, что спрятано внутри нас самих, но что непременно должно быть вскрыто, чтобы жить дальше. Московские дворы и советская школа, подростковые бунты и семейные тайны, джинсы и пластинки “Битлз”… Автор исследует прошлое и “секретики”, положенные до времени под стекло. Это книга о детстве и юности, о взрослении, которое пришлось на 1960 – 1970-ые годы. Автобиографический роман Петра Алешковского смел и нежен, остросюжетен и лиричен. Это бескомпромиссная попытка разобраться с самим собой и временем. Петр Алешковский – прозаик, историк, автор многих книг, в том числе “Крепость” (премия “Русский Букер”), “Рыба”, «Жизнеописание Хорька», “Арлекин”. Читает автор.



Секретики слушать на видеосервисе Wink.