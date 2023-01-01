Секретарь его светлости. Ольга Романовская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Отказавшись выйти замуж за выбранного отцом жениха, Ноэми Вард в одночасье превратилась в девицу без фамилии и положения. Волей судеб она оказывается в замке герцога де Вена, где ей предлагают сомнительную работу для особы женского пола. Но, может, стоит согласиться? Становиться чьей-либо сод�ержанкой Ноэми не желает, а герцог предлагает хорошую плату. Еще бы он не посматривал на нее с вожделением, а в коридорах замка не плелись интриги государственного масштаба…



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