Секрет темного прошлого. Лина Алфеева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Секрет темного прошлого» – фантастический роман Лины Алфеевой, третья книга цикла «Академия фамильяров», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Еще вчера ты была скучной заучкой, девочкой-тихоней из закрытого мира, а уже сегодня тебя считают самой перспективной ученицей академии фамильяров. Приключения так и липнут, будущая свекровь строит козни, а жених оказался потенциальным правителем мира, хранящего зловещие тайны. Но когда рядом маг-попаданка с Земли, а за спиной компания верных друзей, уже ничего не страшно… даже шепот темного прошлого.



Секрет темного прошлого слушать на видеосервисе Wink.