Секрет «Шепчущих сосен». Тара Эллис (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Саманта Вулф и Элли Паркер отправляются в летний лагерь «Шепчущие сосны»! Подруги пообещали родителям не браться ни за какие расследования. Но разве могут они остаться в стороне, когда в лагере творится столько странностей! К тому же директор лагеря мисс Купер с первого взгляда невзлюбила девочек и по какой-то странной причине хочет отправить их обратно домой до окончания смены! Сэм и Элли решают взять всe в свои руки и выяснить, что же творится в лагере и кто за всем этим стоит…



Секрет «Шепчущих сосен» слушать на видеосервисе Wink.