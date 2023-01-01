Секрет самореализации. Экхарт Толле (книга, 2021) слушать онлайн

Тема этого семинара – возникновение нового человеческого сознания. Внутри каждого из нас есть бесформенное измерение, неподвластное влиянию мыслей, эмоций и внешних обстоятельств. Почти потеряв его в современной культуре, мы стали крайне несчастны и разбалансированы, и если ничего не изменить, человеческая раса исчезнет, став ненужной для Вселенной. Экхарт Толле предлагает иной путь. Духовный мастер расскажет, как остановить разрушение и вернуть внутреннюю гармонию и познакомит слушателей с безвременным уровнем сознания, открывающим наше истинное «я». Экхарт Толле – один из самых влиятельных духовных учителей в мире. В своих учениях он приводит примеры из разных религий, при этом не отождествляясь ни с одной из них. Основа его учений – личный опыт глубокой внутренней трансформации, которая произошла с ним в 29 лет в период глубочайшей депрессии и кардинально изменила всю его дальнейшую жизнь.



Секрет самореализации слушать на видеосервисе Wink.