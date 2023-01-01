Секрет рыжей ведьмы. Елизавета Соболянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маги и ведьмы враждуют, маги и ведьмы никогда не заключают брачных союзов, маги и ведьмы верно служат Короне, даже если приходиться биться с чудовищами на краю света! Что же делать, если помолвку между магом и ведьмой заключили их родители, призвав право крови и родовые артефакты? Сыграть свадь�бу, обменяться поцелуем и разбежаться, надеясь встретиться только во время развода. Но ничего не случайно в этой жизни. Маг и ведьма еще встретятся и будет это довольно скоро!



Секрет рыжей ведьмы слушать на видеосервисе Wink.