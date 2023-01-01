Секрет пролитых чернил. Холли Вебб
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Секрет пролитых чернил. Холли Вебб

Секрет пролитых чернил. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

8.72020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы120 мин12+

Сюжет

Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик – только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей наблюдательностью и острым умом – и этот секрет будет раскрыт!

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