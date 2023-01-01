Секрет пролитых чернил. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик – только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с девочкой и�счезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей наблюдательностью и острым умом – и этот секрет будет раскрыт!



Секрет пролитых чернил слушать на видеосервисе Wink.