Секрет: как превратить мечту в реальность. Философские сказки о любви и мудрости. Светлана Захарова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие сказок происходит в удивительное время, когда возлагаются особые надежды на волшебные мгновения рождественской ночи. Кажется, так просто, загадай желание и жди – оно сбудется! И, как оказывается, все совсем не просто! Но… возможно! Приоткройте секреты исполнения желаний, загляните в суть происходящих событий, постарайтесь увидеть то, что мешает жить, и – меняйте! В этом великое назначение сказок! Сказки способны указать путь, но выбор всегда остается за нами!



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