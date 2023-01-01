Секрет бывшего мужа. Дана Стар (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Секрет бывшего мужа». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Алисой Павловой. –Аня, сегодня я выхожу замуж! Скажу по секрету, утром я сделала тест, представляешь, он показал две полоски! Я так счастлива! У нас будет малыш! Устрою Вове сюрприз, объявлю всем о новости, когда будем резать свадебный торт. Шикарное платье. Лимузин. Запланированный медовый месяц на Мальдивах. Мои счастливые мечты разбились вдребезги, когда на пороге ЗАГСа появилась ОНА. –Давно не виделись, Вова,– сказала незнакомка с выразительными зелёными глазами,– это Степа. Тест ДНК будем делать? Или и так всё ясно? Бывшая любовь мужа. Держала за руку их трёхлетнего сына, о котором я ничего не знала… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Секрет бывшего мужа слушать на видеосервисе Wink.