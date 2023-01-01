WinkАудиокнигиСегодня – позавчера. Испытание вечностью. Виталий Храмов
Сегодня – позавчера. Испытание вечностью. Виталий Храмов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези547 мин16+
Сюжет
Вечный покой, как и право называться русским, еще надо заслужить. Или заслужить – вечный бой? Есть ли жизнь после смерти? Есть ли история – после Победы? Бешеный Медведь выбрался с того света, но как спасти мир от новой войны, как спасти дело Сталина, ведь друзья так легко оборачиваются врагами��… Что ждет его воспитанников, Стальных Медвежат, – вечный бой или вечный покой?
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