Сегодня – позавчера. Испытание вечностью. Виталий Храмов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вечный покой, как и право называться русским, еще надо заслужить. Или заслужить – вечный бой? Есть ли жизнь после смерти? Есть ли история – после Победы? Бешеный Медведь выбрался с того света, но как спасти мир от новой войны, как спасти дело Сталина, ведь друзья так легко оборачиваются врагами��… Что ждет его воспитанников, Стальных Медвежат, – вечный бой или вечный покой?



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