Седьмой. Книга 5. Максим Андреевич Зарецкий
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Седьмой. Книга 5. Максим Андреевич Зарецкий

Седьмой. Книга 5. Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

«Седьмой» – фантастический роман Максима Зарецкого, пятая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Ян Александров возвращается в смертельно опасный Золотой мир, чтобы найти и вернуть похищенную сестру. Великие школы магии, враждебные земли и новые загадки встанут у него на пути, но он пройдёт его несмотря ни на что.

Седьмой слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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