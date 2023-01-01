Седьмой. Книга 5. Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Седьмой» – фантастический роман Максима Зарецкого, пятая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Ян Александров возвращается в смертельно опасный Золотой мир, чтобы найти и вернуть похищенную сестру. Великие школы магии, враждебные земли и новые загадки встанут у него на пути, но он пройдёт его несмотря ни на что.



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