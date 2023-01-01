Седьмой. Книга 4. Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2022) слушать онлайн

«Седьмой» – фантастический роман Максима Зарецкого, четвертая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Ян Александров, один из последних выживших представителей своей семьи, продолжает искать похищенную сестру. А на горизонте в это время всё сильнее сгущаются тучи. Приближается катастрофа, способная захлестнуть и уничтожить его родной город.



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