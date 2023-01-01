Седьмой. Книга 3. Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Седьмой» – фантастический роман Максима Зарецкого, третья книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Вернувшись в родной мир, Ян сталкивается с новыми проблемами. Загадочный голос, странные сны, смертельно опасные рейды и новая сила, управлять которой он никак не может. Но всё это не способно остановить его движения к цели. Он сделает всё, чтобы спасти сестру и возродить Семью!



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