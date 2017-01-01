Седмица Трехглазого (сборник). Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Исторический детективный роман в лучших традициях классических книг о Фандорине! Невероятные приключения «старомосковского Шерлока Холмса»! «Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем…» На нем – вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами слушателя между тем проходит не только череда невероятных приключений «старомосковского Шерлока Холмса», но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами (роман «Седмица Трехглазого»). В качестве бонуса для любителей истории в том включена пьеса «Убить змееныша», завершающая тему семнадцатого столетия.© Б. Акунин, 2017 © ООО «Издательство „АСТ“, 2017 ©



Седмица Трехглазого (сборник) слушать на видеосервисе Wink.