Седина в бороду. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

56-летний вдовец, преподаватель музучилища Константин Погожин влюблен в свою студентку, юную Дашу Радлову, но боится нахлынувшего чувства. Валентина Пыжова – школьная подруга Погожина, а ныне – помощница по хозяйству, и вовсе говорит, что он сошел с ума. Константин решается признаться Даше в своих чувствах, и узнает, что Даша тоже влюблена в него. Они решают пожениться. Однако вскоре куда-то исчезает Даша, а вместе с ней – и дорогой фамильный перстень. Константин понимает, что права была Валентина, когда говорила, что Даша вышла замуж только из корыстных соображений. Константин решает, что старики должны держаться вместе, и идет к Валентине, чтобы сделать ей предложение. Но, неожиданно, обнаруживает в доме старинной подруги пропавший перстень, который Валентина взяла, чтобы Константин не наделал глупостей, подарив его юной аферистке. Константин уходит, обвинив Валентину в том, что она разбила ему жизнь. А вскоре возвращается Даша, которая была у матери. Она боялась рассказать интеллигентному мужу правду о своей семье – отец-алкоголик периодически избивает мать. Константин говорит, что любит Дашу, и ему все равно, из какой она семьи. Счастливые Погожины ждут первенца.



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