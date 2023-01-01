Се человек. Коста Хетагуров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поэма Хетагурова «Се человек» посвящена описанию последних дней земной жизни Христа. Здесь Иисус предстает перед читателем гордым и мужественным, абсолютно осознанно и спокойно принимающим свой жребий. В этом произведении мы видим Его обладающим достаточной силой, чтобы усмирить толпу одним взглядом. Однако Христос Хетагурова не стремится освободиться или избежать мучений, хотя вполне способен это сделать. Отличительной чертой образа Христа в поэме «Се человек» является сила. Это сила духа, которую обнаруживает Иисус, идя на казнь, это сила любви, которая проявлялась как по отношению к ученикам, так и к раненому воину и требующей крови толпе, это сила, способная усмирить страсти и покорить людей своей воле.



Се человек слушать на видеосервисе Wink.