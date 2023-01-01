Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart. Сэм Уолтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сэм Уолтон – король розничной торговли конца XX века. Всего за несколько десятилетий он превратил маленький магазин в центре провинциального городка в крупнейшую в мире сеть розничной торговли – Wal-Mart. В своей аудиокниге Уолтон повествует о вдохновении, смелости, оптимизме и тяжелом труде, позволивших ему «оседлать» мечту и стать лидером мирового бизнеса. Эта аудиокнига – не просто success story. Это своеобразный учебник по ведению торгового бизнеса, написанный подлинным профессионалом своего дела. Чрезвычайно скромный, но всегда уверенный в собственных силах и возможностях, Сэм Уолтон делится своими наблюдениями и честно и открыто рассказывает о «правилах дорожного движения» в крупном бизнесе. Предисловие 1. Учимся ценить деньги 2. Начиная с нуля 3. Превратности пути 4. Против течения 5. Как мы растили детей 6. Как мы набирали команду 7. Выходим в люди, или Эмиссия и свободная продажа акций 8. Разработка и продвижение доктрины 9. Строим партнерские отношения 10. Я отхожу от дел 11. Создаем собственную культуру 12. На первом месте у нас покупатель 13. Лицом к лицу с конкуренцией 14. Шире круг 15. Думать о былом 16. Не только брать, но и отдавать 17. Десять правил, которые помогли мне вести дела процветающей компании 18. Мое наследие



Сделано в Америке слушать на видеосервисе Wink.