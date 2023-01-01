Scrum: потрясающе краткая инструкция и введение в Agile. Крис Симс, Хиллари Джонсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

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Книга «Scrum: потрясающе краткая инструкция и введение в Agile» входит в топ-10 Amazon сразу в трех категориях («90-минутные шортриды о компьютерах и технологиях», «Управление IT-проектами», «Управление софт-проектами»).

Американские консультанты Крис Симс и Хиллари Джонсон создали 54-страничн�ую методичку по управлению проектами с помощью Scrum. «Эта крошечная книга — только факты, мэм — представляет собой введение в ряд движущих элементов скрама: роли, артефакты и мероприятия спринта», — говорят авторы.

С помощью Scrum сократили расходы, увеличили скорость и качество работы команд многие влиятельные организации мира, в числе которых даже ФБР. Послушайте это аудиосаммари, чтобы быстро, но внимательно рассмотреть каждый компонент Scrum. Если вы новичок — получите представление об этой философии, если пользуетесь Scrum — упорядочите свои знания и сможете применять их более эффективно.



Scrum: потрясающе краткая инструкция и введение в Agile слушать на видеосервисе Wink.