Scrum: как работать в два раза меньше, успевая в два раза больше. Джефф Сазерлэнд. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джефф Сазерлэнд — человек, который придумал Scrum, мастер создания высокоэффективных команд. В своей книге он объясняет, как набор простых принципов может увеличить производительность труда и его качество на 1200 процентов. Метод управления проектами Scrum получил название от приема в регби, когда вся команда сцепляет руки, чтобы получить контроль над мячом. Этот метод позволил армии США развертывать бронированные автомобили в 39 раз быстрее, чем раньше, помог ФБР создать базу данных по отслеживанию террористов. Scrum — не просто инструмент. По сути, он помогает объединить усилия команды, пересмотреть деятельность, исправить курс. Scrum — ключ к решению самых трудных проблем цифровой эпохи, потому что эффективность любого бизнеса сегодня требует огромных скоростей и производительности.



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