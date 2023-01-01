Счет от 1 до 10. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Весeлые и доступные для понимания стишки знакомят малышей с первыми десятью цифрами, приводят интересные и наглядные примеры того, где маленький слушатель может повстречать эти цифры в своeм привычном окружении. И ещe, что немаловажно, эта программа тренирует внимание и память малышей, учит воспринимать новую познавательную информацию на слух. В помощь родителям, педагогам, логопедам, воспитателям.



Счет от 1 до 10 слушать на видеосервисе Wink.