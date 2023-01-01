Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия. Дэвид Джиканди. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



«Богатые — это просто бедные люди с деньгами», — говорил американский комик Уильям Клод Филдс. И был в корне неправ.



Бедные и богатые люди живут в параллельных реальностях (причем в буквальном смысле). Это целиком и полностью результат их выбора. В любой момент этот выбор можно изменить. Сумма на текущем счете никакого значения не имеет. Ведь богатство никогда не приходит извне.



Как же, однако, заполучить его?



Ответ — столь же невероятный, сколь и убедительный — в саммари.



Счастливый карман, полный денег слушать на видеосервисе Wink.