WinkАудиокнигиСчастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия. Дэвид Джиканди. Ключевые идеи книги
Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия. Дэвид Джиканди. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие42 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
«Богатые — это просто бедные люди с деньгами», — говорил американский комик Уильям Клод Филдс. И был в корне неправ.
Бедные и богатые люди живут в параллельных реальностях (причем в буквальном смысле). Это целиком и полностью результат их выбора. В любой момент этот выбор можно изменить. Сумма на текущем счете никакого значения не имеет. Ведь богатство никогда не приходит извне.
Как же, однако, заполучить его?
Ответ — столь же невероятный, сколь и убедительный — в саммари.
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