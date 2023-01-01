Счастливые семьи играют по правилам. Как найти время на жизнь, если у вас слишком много дел. Ева Родски. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ева встала рано — когда все спали, приехала в аэропорт, прошла регистрацию. Она летела в однодневную командировку. Перед посадкой получила сообщение от своего мужа Сета: «Какой-то парень оставил свою куртку и бутылку на нашей лужайке». Вернувшись домой без задних ног через 16 часов, Ева обнаруж�ила на лужайке те самые куртку и бутылку. А муж спокойно лежал на кровати с телефоном в руке. Он не сомневался, что Ева бросит ручную кладь, возьмет мешок для мусора, перчатки и все уберет. Она действительно сделала это, отметив, что потратила 12 минут.

Таких отрезков времени в нашей жизни великое множество. Мы просыпаемся и несемся по делам, а вечером падаем в кровать без сил. И так каждый день. За чередой рабочих и домашних дел мы просто не успеваем жить.

Ева Родски знает, как изменить ситуацию и начать вести с партнером честную игру.



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