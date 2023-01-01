Счастье – в твоем сердце. Андрей Конанос (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самый великий талант на свете – это любовь, без нее все остальные способности ничего не стоят. Но как развить в себе этот великий дар? Для начала нам нужно узнать самих себя, честно взглянуть в глубину собственной души: без этого невозможно приблизиться к Богу. Рассказывая истории из своей жизни, известный греческий миссионер и проповедник архимандрит Андрей (Конанос) открывает перед нами свои слабые стороны и призывает не бояться собственных ошибок, вставать и идти вперед. «Что поделать, и ты человек. Ничего, исправимся!» – говорит он своей новой книгой, наполняя нас радостью, свежестью и кислородом искренней веры. Кому будет интересна эта книга: – людям верующим, ищущим и сомневающимся – тем, кто хочет лучше узнать себя настоящего, найти корни своих проблем и подружиться с собственным «я».



Счастье – в твоем сердце слушать на видеосервисе Wink.