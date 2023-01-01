WinkАудиокнигиСчастье в каждом дне. История девушки, которая не хотела жить, как все. Екатерина Калибаба
Счастье в каждом дне. История девушки, которая не хотела жить, как все. Екатерина Калибаба (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие272 мин16+
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Сюжет
Снова у тебя в руках книга о счастье. Но это не руководство о том, как его достичь, а личная история простой девушки. История, в которой героиня идет по своему пути через разрушенную семью, военный город, от неудач к счастью, обретая статус везунчика и баловня судьбы. В книге собраны инструменты и техники лайфкоучинга, которые помогают не только легко преодолевать трудности, но и генерировать счастье и удачу в себе и вокруг себя. На основе реальных историй и опыта.
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