Счастье Леши Ширикова. Борис Лавренев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по рассказу. Во время Гражданской войны Леша Шириков попал на Азовское море, в Бердянск. Работал водителем, потом мотористом на корабле. Был награжден за проявленные в бою доблесть и находчивость, стал настоящим военным моряком. Здесь же он встретил Иришу, с которой связал сво�ю судьбу… Исполнители: Леша Шириков – Козлов Валентин; Начдив – Мукасян Карп; Боцман Сердюк – Ханов Александр; Моторист Гордюшенко – Охлупин Игорь; Маргарита Аполлоновна – Нестер Юлия; Ириша – Овчинникова Люсьена; Сторож – Бахарев Валентин; Комендант Бердянска – Аржанов Петр; От автора (Корреспондент) – Толмазов Борис



Счастье Леши Ширикова слушать на видеосервисе Wink.