WinkАудиокнигиСчастье – это состояние ума. Как создать в своей жизни место для счастья. Гьялванг Друкпа
Счастье – это состояние ума. Как создать в своей жизни место для счастья. Гьялванг Друкпа (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Религия и духовная литература623 мин16+
Сюжет
В своей книге Гьялванг Друкпа Ринпоче устраняет заблуждения, заслоняющие истинный смысл счастья. Она указывает нам на препятствия, которые приводят к тому, что мы становимся чужими самим себе, и раскрывает методы, позволяющие развить позитивное отношение к этим препятствиям и тем самым их преодолеть. Эта книга послужит руководством, которое поможет нам научиться принимать собственную жизнь такой, как она есть, вместо того, чтобы бесконечно подстраивать еe под собственные желания.
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