Счастье – это состояние ума. Как создать в своей жизни место для счастья. Гьялванг Друкпа (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В своей книге Гьялванг Друкпа Ринпоче устраняет заблуждения, заслоняющие истинный смысл счастья. Она указывает нам на препятствия, которые приводят к тому, что мы становимся чужими самим себе, и раскрывает методы, позволяющие развить позитивное отношение к этим препятствиям и тем самым их преодолеть. Эта книга послужит руководством, которое поможет нам научиться принимать собственную жизнь такой, как она есть, вместо того, чтобы бесконечно подстраивать еe под собственные желания.



Счастье – это состояние ума слушать на видеосервисе Wink.