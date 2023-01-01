Сборник повестей «Миргород». Николай Гоголь
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Сборник повестей «Миргород». Николай Гоголь

Сборник повестей «Миргород». Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика711 мин16+
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Сюжет

Четыре повести, входящие в сборник Миргород (1835), отражают, как мозаика всю гениальность и разнообразие творчества Гоголя. От романтики до причудливой комичности, сквозь реальное и фантастическое – все величие эпоса Миргород, который в данной аудиокниге представлен в том виде, в котором его задумывал его автор, еще раз показывает удивительную способность Гоголя проявлять в своих рассказах всю силу и уникальность своего литературного мастерства.

Сборник повестей «Миргород» слушать на видеосервисе Wink.

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