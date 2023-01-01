Сборник акафистов №3. cвятитель Феофан Затворник (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Акафист или «неседальная песнь» – это особый вид молитвы , так сказать большая поэма. Акафист обычно бывает посвящён какому то памятному событию или святому. Жанр акафиста подразумевает торжественное настроение, радость, светлость чувств и рефреном всего этого молитвенного произведения зв�учит повторяющееся слово «радуйся», а сборник акафистов – это прекрасный подарок к любому радостному событию. Общее время звучания 3 часа 25 минут Поет мужской певческий ансамбль студии Феофания.



Сборник акафистов №3 слушать на видеосервисе Wink.