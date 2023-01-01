Сбежавшие сестры. Сэнди Тейлор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лондон, 1942 год. Тринадцатилетняя Нелл и еe младшая сестра Олив живут в одном из бедных районов города. Здесь соседи вместе переживают беды и радости, а праздники встречают на улицах с песнями. Здесь своих в обиду не дают и за себя постоять умеют. Но идeт война, и каждую ночь над доками звучит сигнал воздушной тревоги. Когда в городе становится слишком опасно, тысячи семей отправляют своих детей в эвакуацию. Как и многие, Нелл и Олив ждeт неизвестность. Кто согласится их приютить? Каков будет их новый дом? Даже в чудесной английской деревне жизнь не сахар. Сeстры узнают, что доброта незнакомцев соседствует с жестокостью, а дружба – с невежеством. Сeстры также узнают, что ни одно место не заменит им родной дом. Кого встретят они на пути, с какими опасностями столкнутся? Пройдя сотни километров пешком, найдут ли они своих близких?



Сбежавшие сестры слушать на видеосервисе Wink.