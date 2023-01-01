Сбежавшая невеста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Костя Скворцов, обеспеченный молодой человек, собрался жениться на Лизе, с которой встречался два года. Костя был уверен, что красавица Лиза – лучшая партия для него. Однако в день регистрации брака Лиза не приехала в ЗАГС. Костя помчался к ней. Лиза объяснила, что она не уверена в том, что хотела бы выйти за Костю. Спустя короткое время Костя попытался вновь поговорить с ней, выяснилось, что Лиза влюбилась в другого. Молодой человек пришел в уныние, взял отпуск и сидел дома. Тем временем, друзья Кости семья Шарапкиных, Игорь и Дина, как могли, пытались поддержать его. Игорь сказал, что готов сходить к Лизе и поговорить с ней. Костя согласился. Однако и разговор Игоря с Лизой не помог, друг предложил Косте забыть про Лизу. Прошло некоторое время. Как-то Дина примчалась к Косте в слезах и сообщила, что Игорь ушел к Лизе. Костя пришел в ярость, он попытался выяснить у Игоря, что произошло? Игорь рассказал, что Лиза сама ему призналась в любви, он не смог устоять перед чувствами прекрасной женщины. Костя сам переживал предательство бывшего друга и экс-возлюбленной, но тяжелее было видеть страдания Дины. Вскоре Костя придумал план, как вернуть Игоря. Они с Диной стали делать вид, будто начали встречаться. Игоря это озадачило, к тому же совместная жизнь с Лизой оказалась далеко не безоблачной. Вскоре Игорь сообщил Дине, что готов вернуться домой. Дина приняла его. Лиза также вернулась к Косте, извинившись и сказав, что отношения с Игорем были ошибкой. Кажется, Костя и Дина добились того, о чем мечтали. Однако все чаще Костя ловил себя на том, что думает о Дине. Когда Лиза заговорила о замужестве, он сообщил ей, что не собирается жениться. Костя ушел от Лизы. Он позвонил Дине и предложил встретиться в парке, где они когда-то поцеловались на глазах у Игоря и Лизы. Дина пришла, Костя все же решился сказать ей о своих чувствах, понимая, что она любит мужа. Однако, к счастью Кости, и Дина, после возвращения супруга, не переставала думать о нем. Так когда-то брошенные половинки обрели счастье друг с другом.



Сбежавшая невеста слушать на видеосервисе Wink.