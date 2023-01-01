Savaoff. Антон Александрович Глазунов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Герои книги осознанно совершают древний обряд экзорцизма. И делают они это без благословения и соответствующей подготовки. Кого-то подталкивает интерес, а кто-то не верит в реальность происходящего. Так или иначе, но разговор с демоном открывает им картину мира злых сил. Savaoff является хроноло�гическим продолжением рассказа «Икона ведьмы».



Savaoff слушать на видеосервисе Wink.