Санта Папас. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Санта Папас. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Санта Папас. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

Отец-одиночка Михаил Ильич Торжков фанатично любит свою дочь Инну. Он привык к тому, что «Нюсечка», так он нежно зовёт дочку, ни в чём не должна нуждаться. Михаил Ильич щедро осыпал дочь подарками, за что она называла его Санта Папас. Даже когда Инна выросла и вышла замуж, Михаил Ильич продолжал опекать дочку. И, хотя он понимал, что муж Инны – Толик, совершенно ей не пара, Торжков всячески старался помочь молодым. Однако всё чаще и чаще он стал встречать сопротивление со стороны дочки и её недотёпы-мужа. Те всячески давали ему понять, что их совершенно не устраивает такая «жизнь втроём». Наконец, Михаилу Ильичу удалось устроить так, что Толик был уличён в неверности и вынужден был уйти. Торжков с удвоенной энергией принялся опекать свою любимицу. Каково же было его удивление, когда он понял, что Инна тяготится его мелочной и назойливой опекой, и, в конце-концов, случилось так, что дочь ушла, и Михаил Ильич остался совсем один…

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