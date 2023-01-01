Санкт-Петербург – Северная Венеция. Путеводитель. Жанна Ракова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Северная Венеция – так называют город на Неве и это неспроста. По числу рек, каналов и протоков (более 80) Санкт-Петербург занимает первое место в нашей стране и одно из первых мест в мире. Многочисленные реки и каналы придают неповторимое своеобразие Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург – один из красивейших городов в мире и дивные творения человеческих рук продолжаю восхищать нас своим величием и красотой. Фантастическое разнообразие архитектурных стилей, изящество линий, роскошь золотых куполов, чугунные кружева решеток, а главное – удивительное ощущение гармонии делают этот город воистину жемчужиной мировой культуры.



Санкт-Петербург – Северная Венеция слушать на видеосервисе Wink.