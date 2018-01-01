Санкт-Петербург. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Санкт-Петербург уникален. И неповторим. Своеобразие и чарующе-строгое обаяние города складывается из уникальности и неповторимости всех его архитектурных составляющих: дворцов и набережных, проспектов и площадей, улиц и переулков, храмов и монументов, мостов и памятников, садов и парков. Всe образует единый завораживающий ансамбль, имя которому город святого Петра – Санкт-Петербург. Известно, что город открывается перед каждым человеком по-своему. Откройте и вы свой неповторимый «старый добрый Питер». И начните со ста самых замечательных, великих достопримечательностей города. ©



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