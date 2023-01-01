Самый великий торговец в мире. Ог Мандино (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Супербестселлер «Самый великий торговец в мире» – лучшая книга по продажам! Перед вами одна из самых вдохновляющих, мотивирующих и воодушевляющих аудиокниг всех времён. Книги Ога Мандино были проданы в количестве более 50 миллионов экземпляров и переведены на более чем 25 языков мира. «Самый великий торговец в мире» – великолепное руководство по продажам, которое будет одинаково полезно и интересно как новичкам, так и бывалым торговцам! Интересный сюжет, легкий язык и удивительно актуальная информация – вот то, что сделало эту книгу такой популярной. Ог Мандино – незаурядная личность, талантливый продавец, один из самых читаемых авторов во всем мире. Он помог миллионам людей поверить в собственные силы, научил преодолевать трудности, добиваться успеха и достигать благосостояния. Слушайте и развивайтесь!



Самый великий торговец в мире слушать на видеосервисе Wink.