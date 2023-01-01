Самый великий торговец в мире. Книга 2. Конец истории. Ог Мандино (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

«Самый великий торговец в мире. Книга 2. Конец истории» – продолжение книги №1 по продажам в мире! Притча «Самый великий торговец в мире» считается настоящей библией продаж. Она прославила Ога Мандино как гениального продавца, полностью изменив его судьбу, карьеру и жизнь миллионов читателей. Это одна из самых вдохновляющих, мотивирующих и воодушевляющих книг всех времён. И вот, спустя 20 лет, мы дождались не менее блистательного продолжения! Главный герой, как и автор, стал старше на два десятилетия. Чего же он достиг, как изменился, какие сюрпризы преподнесла ему жизнь? Хотите узнать? Слушайте – и пусть этот новый шедевр тоже вдохновит поколения! © AB Publishing, Попурри



Самый великий торговец в мире слушать на видеосервисе Wink.