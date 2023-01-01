Самый Странный Бар Во Вселенной. Лайон Спрэг де Камп,Флетчер Прэтт
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Самый Странный Бар Во Вселенной. Лайон Спрэг де Камп,Флетчер Прэтт

Самый Странный Бар Во Вселенной. Лайон Спрэг де Камп,Флетчер Прэтт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фэнтези555 мин16+

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Сюжет

Добро пожаловать в настоящий ирландский паб – Бар Гавагана, Самое Странное Заведение В Обозримой Вселенной! Здесь вы найдете поразительных завсегдатаев и просто случайных посетителей: лепрекона из Ирландии, владельца мини-дракона (ловца мышей), ведьму, оборотней, различных магов и колдунов, дриад, духов, нескольких демонов и настоящего полубога. Вы услышите их истории, байки и анекдоты – фантастические, сказочные, мистические, но все они обязательно проникнуты добрым юмором. Роман в новеллах от Лайона Спрэга де Кампа – одного из основателей жанра альтернативно-исторической фантастики и величайшего мастера юмористической фэнтези!

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