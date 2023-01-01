Самый любимый ребенок в мире сводит меня с ума. Как пережить фазу упрямства без стресса и драм. Даниэлле Граф,Катя Зайде (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ваш малыш вдруг стал совершенно неуправляемым, капризным и непослушным, не стоит сразу сходить с ума, кричать на него и наказывать! Такую фазу упрямства проходят все без исключения дети, и задача родителей – помочь им правильно пережить этот непростой, но важный для дальнейшнего развити�я период. Даниэлле Граф и Катя Зайде, создатели главного блога для родителей в Германии, объясняют, что происходит в голове у вашего малыша и влияет на его поведение и характер, опираясь на исследования психологов и новейшие открытия нейробиологии. А множество практичных рекомендаций и полезных советов станут вашей «скорой помощью» на пути к воспитанию здорового и счастливого малыша.



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