Самый лучший враг. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то давным-давно, когда не было ни нашей планеты, ни Солнца, ни звeзд, ни даже времени и пространства, произошeл огромный взрыв, от которого осталась частица первоматерии. Она способна подарить невиданную силу, вылечить любые раны и выполнить одно-единственное заветное желание. С незапамятных времeн этот артефакт хранился в Запретных Землях, под присмотром титанов, черпавших у него свою мощь, но затем исчез. Много столетий его искали, а вот теперь он появился в Москве. И значит все магические существа со всех сторон света потянутся к нему за исцелением. Но Мефодию нужно не исцеление – частица первоматерии способна помочь Арею, томящемуся в страшной Расщелине Духов. И бывший наследник Мрака сделает всe, чтобы освободить своего учителя. Однако у его друга светлого стража Варсуса тоже есть заветное желание и он жаждет добраться до артефакта первым…



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