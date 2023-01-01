Самый близкий демон. Анна Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В городском парке убили молодую женщину прямо рядом с коляской, в которой надрывалась от крика ее маленькая дочь. Следователь Марк Садовников отрабатывает самую очевидную версию: преступление совершил муж жертвы Валерий Крупин. На рукаве его куртки найдена кровь Виолетты. Как выяснилось в ходе следствия, Крупин давно любил другую, хотел развестись. Но любовница подозреваемого твердит одно: Валера не убивал. Кроме того, обнаружилось, что Виолетта тоже не ангел, а ее таинственный респектабельный обожатель с трудом мирился с холодностью неприступной красавицы…



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