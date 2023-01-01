Самые подлые мифы о Сталине. Клеветникам Вождя. Игорь Пыхалов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Был ли Сталин агентом Охранки и бесноватым параноиком? Кто на самом деле стоял за убийством Кирова? Так ли уж невинны «жертвы репрессий» вроде Ягоды, Блюхера, Якира? Как в кратчайшие сроки очистить силовые ведомства от предателей и коррупционеров? (Мастер-класс Л.П. Берии!) Заказывал ли Сталин гонения на советскую науку вообще и кибернетику с генетикой в частности? Заставлял ли «сталинских соколов» «летать на гробах», а Красную Армию «заваливать врага трупами»? Опровергая самые «черные» антисоветские мифы, эта книга выводит на чистую воду клеветников Вождя, разоблачает подлые методы «либеральной» геббельсовщины и выбивает идеологическое оружие из грязных лап врагов народа.



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