Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы. Часть 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самые громкие выстрелы звучат, когда происходят политические убийства. Некоторые из них меняют судьбы целых народов. В серии исторических очерков, объeдинeнных под названием «Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы», известный журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин рассказывает о самых известных политических убийствах и террактах, унесших жизни значительных государственных и политических деятелей разных стран и повлиявших на ход дальнейшей истории. В первой части аудиокниги рассказывается об убийствах председателя Совета министров России Петра Столыпина, эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда, друга семьи российского императора Григория Распутина, о известных террористах Марие Спиридоновой и Борисе Савинкове, о покушении на вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, об убийствах деятелей советского государства Вацлава Воровского и Сергея Кирова, о многом другом.



Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы слушать на видеосервисе Wink.